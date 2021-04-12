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Son dakika spor haberleri: 'ın bonservisini alıyor!

Ara transfer döneminde 'den 'a satın alma opsiyonuyla kiralanan 'ın kariyerine 'de devam etmesi bekleniyor. basınında yer alan haberlere göre Liverpool, milli stoperin satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:41
Son dakika spor haberleri: Liverpool Ozan Kabak'ın bonservisini alıyor!

Premier Lig ekibi , ara transfer döneminde 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı için kararını verdi. Kırmızılar'ın, milli stoperi kadrosunda tutmak istediği ortaya çıktı.

todofichajes.com'un basınına dayandırdığı habere göre; Ozan Kabak'ın şu ana kadarki performansından memnun kalan Liverpool yönetiminin, yıldız savunmacının bonservisini almaya karar verdiği belirtildi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Haberde, Ozan'ın satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu da hatırlatılırken, İngilizlerin bu parayı ödemeye hazır oldukları ifade edildi.

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