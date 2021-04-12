Son dakika spor haberleri: Liverpool Ozan Kabak'ın bonservisini alıyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ara transfer döneminde Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Kabak için kararını verdi. Kırmızılar'ın, milli stoperi kadrosunda tutmak istediği ortaya çıktı.

todofichajes.com'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Ozan Kabak'ın şu ana kadarki performansından memnun kalan Liverpool yönetiminin, yıldız savunmacının bonservisini almaya karar verdiği belirtildi.



BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Haberde, Ozan'ın satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu da hatırlatılırken, İngilizlerin bu parayı ödemeye hazır oldukları ifade edildi.