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City 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında sahasında City'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırdı. West Ham'a galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti. 'nin gollerini ise attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:17
West Ham Leicester City 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında United ile City kozlarını paylaştı. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 3-2'lik skorla kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 44. dakikalarda , 48. dakikada attı. Leicester'ın golleri ise 70 ve 90+1. dakikalarda attı.

West Ham'ın 54. dakikada ile bulduğu gol ise VAR uyarısıyla ofsayt olduğu için iptal edildi.

Leicester forması giyen milli oyuncularımız ve , maç kadrosunda yer almadılar.

Bu sezonun 'deki flaş ekiplerinden West Ham, Leicester'a karşı sahasında 5 maç sonra kazanmayı başardı. West Ham, Leicester'a karşı 21 sezon sonra ilk kez lig dublesi yaptı. Bu sonucun ardından West Ham, 55 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Leicester ise 56 puanla 3. sırada kaldı. , gelecek hafta 'a konuk olacak. ise sahasında 'yı ağırlayacak.

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