West Ham Leicester City 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında West Ham United ile Leicester City kozlarını paylaştı. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 3-2'lik skorla kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 44. dakikalarda Jesse Lingard, 48. dakikada Jarrod Bowen attı. Leicester'ın golleri ise 70 ve 90+1. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı.

West Ham'ın 54. dakikada Issa Diop ile bulduğu gol ise VAR uyarısıyla ofsayt olduğu için iptal edildi.

Leicester forması giyen milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadılar.

Bu sezonun Premier Lig'deki flaş ekiplerinden West Ham, Leicester'a karşı sahasında 5 maç sonra kazanmayı başardı. West Ham, Leicester'a karşı 21 sezon sonra ilk kez lig dublesi yaptı. Bu sonucun ardından West Ham, 55 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Leicester ise 56 puanla 3. sırada kaldı. West Ham United, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Leicester City ise sahasında WBA'yı ağırlayacak.