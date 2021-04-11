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United : 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

, İngiltere 'in 31. haftasında United'a konuk oldu. Londra temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:38
Sheffield United Arsenal: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere 'in 31. haftasında deplasmanda United'a konuk oldu. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren goller, 33. ve 85. dakikalarda Lacazette ile 72. dakikada Martinelli'den geldi. Fransız yıldız , Arsenal'de son 13 golünün 10'unu deplasmanda buldu.

Bu sonucun ardından Arsenal, 2 maçlık galibiyet özlemini noktalayarak 45 puana yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan ve matematiksel olarak olsa da kümede kalma ümitleri çok azalan Sheffield ise 14 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal evinde 'ı konuk edecekken, ise deplasmanına konuk olacak.

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