Sheffield United Arsenal: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal deplasmanda Sheffield United'a konuk oldu. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren goller, 33. ve 85. dakikalarda Lacazette ile 72. dakikada Martinelli'den geldi. Fransız yıldız Alexandre Lacazette, Arsenal'de son 13 golünün 10'unu deplasmanda buldu.



Bu sonucun ardından Arsenal, 2 maçlık galibiyet özlemini noktalayarak 45 puana yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan ve matematiksel olarak olsa da kümede kalma ümitleri çok azalan Sheffield ise 14 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal evinde Fulham'ı konuk edecekken, Sheffield United ise Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.

