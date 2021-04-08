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Aktüel haberler (08.04.21)

’nin yıldızı (29), sözleşmesini 2025’e kadar uzattı. Belçikalı oyuncu bu sezon 33 maçta 8 gol, 16 asistle oynadı. İşte aktüel haberler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:33 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (08.04.21)

'nde 3 maçta 7 puan alan , dünya sıralamasında üç basamak yükseldi. Ay-yıldızlılar, 1505.05 puanla üç basamak yükselerek sıralamada 29'uncu sıraya yerleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün oynanıyor: -, Arsenal-S. Prag, D. Zagreb-, -M. United. Tüm maçlar saat 22.00'de başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan ilk ekip F.Bahçe Öznur Kablo oldu. 'ni deplasmanda 60-46 yenen sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirip finale adını yazdırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran 'nın başantrenörü , 8'li finale ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdi.

THY Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Abbondanza'yla (50) sözleşme uzattığını açıkladı. THY, sezonu 3'üncü bitirmek için yarı finalde 'ye elenen Eczacıbaşı Vitra ile mücadele edecek.

Basketbol play-off turu K Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına 91-81 yenilerek organizasyona veda etti.

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