Aktüel haberler (08.04.21)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan alan A Mill Futbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak yükseldi. Ay-yıldızlılar, 1505.05 puanla üç basamak yükselerek sıralamada 29'uncu sıraya yerleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün oynanıyor: Ajax-Roma, Arsenal-S. Prag, D. Zagreb-Villarreal, Granada-M. United. Tüm maçlar saat 22.00'de başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan ilk ekip F.Bahçe Öznur Kablo oldu. Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 60-46 yenen sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirip finale adını yazdırdı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıran Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 8'li finale ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdi.
THY Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Abbondanza'yla (50) sözleşme uzattığını açıkladı. THY, sezonu 3'üncü bitirmek için yarı finalde Fenerbahçe'ye elenen Eczacıbaşı Vitra ile mücadele edecek.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına 91-81 yenilerek organizasyona veda etti.