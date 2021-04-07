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'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

devi , Belçikalı yıldız 'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:33
Manchester City Kevin De Bruyne'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

ekiplerinden , 'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kevin de Bruyne kulübümüz ile devam eden sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yazının sonuna kadar City'de kalacak şekilde yeni kontrat imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

ile nikah tazelemesinin ardından kulübün resmi internet sitesinde konuşan Belçikalı yıldız oyuncu, "Daha mutlu olamazdım. 2015 yılında Manchester City'e geldiğimden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarları çok seviyorum, ailem Manchester'da bir düzen kurdu ve burada oyunumu olumlu yönde çok geliştirdim." dedi.

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