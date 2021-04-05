Türkiye'yi güç bela yenebilen ve alt yapıya önem vermemekle eleştirilen İngiltere'nin o günkü kadrosundan Sancho 100 milyon euro, Foden 70 milyon euro, Hudson-Odoi 35 milyon euro, Rowe ise 15 milyon euro'luk Premier Lig oyuncuları oldular.
Sadece Ozan Kabak parladı!
Bu 7 oyuncudan sadece Ozan Kabak şansını değerlendirdi, Liverpool'a kadar yükseldi. Diğerleri ise ortadan kayboldu.
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50