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Sadece parladı!

Bu 7 oyuncudan sadece şansını değerlendirdi, 'a kadar yükseldi. Diğerleri ise ortadan kayboldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Sadece Ozan Kabak parladı!

'yi güç bela yenebilen ve alt yapıya önem vermemekle eleştirilen İngiltere'nin o günkü kadrosundan 100 milyon euro, 70 milyon euro, - 35 milyon euro, ise 15 milyon euro'luk oyuncuları oldular.

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