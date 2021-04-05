Sadece Ozan Kabak parladı!

Türkiye'yi güç bela yenebilen ve alt yapıya önem vermemekle eleştirilen İngiltere'nin o günkü kadrosundan Sancho 100 milyon euro, Foden 70 milyon euro, Hudson-Odoi 35 milyon euro, Rowe ise 15 milyon euro'luk Premier Lig oyuncuları oldular.