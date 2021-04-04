Southampton - Burnley: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Southampton ile Burnley karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçtan ev sahibi Southampton 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Burnley, 12'de Chris Wood (pen.9 ve 28'de Matej Vydra'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra muhteşem bir geri dönüşe imza atan Southampton, 31'de Stuart Armstrong, 42'de Danny Ings ve 66'da Nathan Redmond'ın golleriyle üç puana uzandı.

Ligde 13. basamakta yer alan Southampton bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, 15. sıradaki Burnley ise 33 puanda kaldı.