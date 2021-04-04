Haberler İngiltere Premier Lig Southampton - Burnley: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in alt sıralarında yer alan ile , 30. hafta maçında kozlarını paylaştı. Ev sahibi Southampton 2-0 geriye düştüğü maçı , ve 'ın golleriyle 3-2 kazanmayı başardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:08
Southampton - Burnley: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 30. haftasında ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçtan ev sahibi Southampton 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Burnley, 12'de (pen.9 ve 28'de 'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra muhteşem bir geri dönüşe imza atan Southampton, 31'de , 42'de ve 66'da 'ın golleriyle üç puana uzandı.

Ligde 13. basamakta yer alan Southampton bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, 15. sıradaki Burnley ise 33 puanda kaldı.

SON DAKİKA