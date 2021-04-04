Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Portekiz'den Record, MANU'nun Sporting Lizbon'da oynayan genç sol bek Nuno Mendes'i transfer etmek istediğini öne sürdü.
Habere göre Manchester United'ın Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Bruno Fernandes, Nuno Mendes'i kulübe önerdi.
34 MİLYON STERLİN BEKLENİYOR!
Portekiz ekibi Sporting Lizbon ise 18 yaşındaki oyuncu için kapıyı 34 milyon sterlinden açtı.
TELLES TAKASI GÜNDEME GELEBİLİR
34 milyon sterlinlik bonservis bedelini düşürmeye çalışan Manchester United, sezon başında Porto'dan transfer ettiği ancak pek fazla forma şansı vermediği eski Galatasaraylı Alex Telles'i takasta kullanmayı planlıyor.
15 milyon euro karşılığında transfer edilen Telles, ligde sadece 7 maçta forma şansı bulmuştu.
Genç yaşına rağmen Sporting Lizbon'un bu sezonki vazgeçilmezlerinden olan Mendes, bu sezon takımıyla 26 maça çıkarken, bu maçların 25'ine ilk 11'de başladı.
Gösterdiği üst düzey performansla Portekiz A Milli Takımı'na da çağrılan Mendes, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki üç maçta da milli formayı giydi.