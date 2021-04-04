Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: sürprizi! Transfer...

Bir dönem 'da forma giyen , 'da gösterdiği performansla sivrildi ve devi 'a transfer oldu. Ligde sadece 7 maçta görev alabilen Telles'in takasta kullanılabileceği öne sürüldü. Genç sol bek 'i kadrosuna katmak isteyen 'nun pek fazla forma şansı vermediği Alex Telles'i gözden çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:58
Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Portekiz'den Record, 'nun Sporting Lizbon'da oynayan genç sol bek 'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Habere göre 'ın Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Bruno Fernandes, 'i kulübe önerdi.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

34 MİLYON STERLİN BEKLENİYOR!
Portekiz ekibi Sporting Lizbon ise 18 yaşındaki oyuncu için kapıyı 34 milyon sterlinden açtı.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

TELLES TAKASI GÜNDEME GELEBİLİR
34 milyon sterlinlik bonservis bedelini düşürmeye çalışan , sezon başında 'dan transfer ettiği ancak pek fazla forma şansı vermediği eski Galatasaraylı 'i takasta kullanmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

15 milyon euro karşılığında transfer edilen Telles, ligde sadece 7 maçta forma şansı bulmuştu.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Genç yaşına rağmen Sporting Lizbon'un bu sezonki vazgeçilmezlerinden olan Mendes, bu sezon takımıyla 26 maça çıkarken, bu maçların 25'ine ilk 11'de başladı.

Son dakika spor haberleri: Alex Telles sürprizi! Transfer...

Gösterdiği üst düzey performansla Portekiz A Milli Takımı'na da çağrılan Mendes, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki üç maçta da milli formayı giydi.

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