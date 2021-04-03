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City - : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 30. haftsında City sahasında lider 'i ağırladı. 'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. City'ye galibiyeti getiren goller ve 'tan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 21:28
Leicester City - Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 30. hafta karşılaşmasında City, 'i konuk etti.

'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 74. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City, 74 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Leicester ise 56 puanla 3. sırada yer aldı.

Manchester City, gelecek hafta 'ı ağırlayacak. ise deplasmanına gidecek.

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