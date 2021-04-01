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Yardımcı Antrenörü Pepijn Lijnders: mükemmel adapte oldu

ekibi 'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcumuz 'ın performansını değerlendirdi. Lijnders, 'dan memnun olduklarını belirtip, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. 'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:57 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:58
Liverpool Yardımcı Antrenörü Pepijn Lijnders: Ozan Kabak mükemmel adapte oldu

ekibi 'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu 'ın ara transferde kadrolarına dahil olmasına rağmen takıma hemen katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hollandalı teknik adam, savunmadaki ve Kabak ortaklığına tam puan verdiklerini belirtti.

İki genç oyuncudan övgüyle bahseden Lijnders, saha dışındaki özelliklerinin de bu ortaklığa olumlu etkide bulunduğunu dile getirerek, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. 'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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