Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

RONALDINHO, DECO, ETO'O ÖRNEĞİ

İngiliz gazeteci Chris Sutton, "Agüero kararı yüzünden Pep Guardiola'ya kızamazsınız, onun her zaman bir planı vardır. 2008 yılında Barcelona'dayken Ronaldinho, Deco ve Samuel Eto'o planları arasında yoktu. O sezon Barcelona'da 3 kupa birden kazandı ama! Büyük kararlar almaktan çekinmeyen bir adam. Sergio Agüero, son 10 yıldır Manchester City'nin starıydı. Şimdi takımın starı ise Erling Haaland olabilir. Agüero kararından sonra artık bu bana çok yakın geliyor." sözlerini kullandı.