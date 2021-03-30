Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

Manchester City, sezon sonunda Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun takımdan ayrılacağını açıkladı. Agüero, City formasıyla 384 maça çıkarken 257 gol atarak Premier Lig tarihinin en golcü oyuncuları arasına girmişti.
Agüero'nun Manchester City'den ayrılışı İngiltere'de şok etkisi yaratırken transfer piyasasının gözde ismi Erling Haaland, böylece Manchester City'nin radarına daha güçlü bir şekilde girdi.
AGÜERO YERİNE HAALAND
İngiliz basını Manchester City'nin Agüero'nun boşluğunu Erling Haaland ile doldurmak istediğini belirtirken Pep Guardiola'nın da bu transfere oldukça sıcak baktığı kaydedildi.