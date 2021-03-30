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Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine bombası

Son dakika transfer haberi... Sezon sonunda 'den ayrılması beklenen Aguero yerine gelecek golcüyü İngiliz gazeteci açıkladı. Chris Sutton konu ile ilgili yaptığı açıklamada Guardiola'nın, Aguero sonrası planı olduğunu ve bu ismin olacağını duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 12:42
Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

, sezon sonunda Arjantinli yıldız Sergio 'nun takımdan ayrılacağını açıkladı. Agüero, City formasıyla 384 maça çıkarken 257 gol atarak Premier Lig tarihinin en golcü oyuncuları arasına girmişti.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

'nun 'den ayrılışı İngiltere'de şok etkisi yaratırken transfer piyasasının gözde ismi Erling , böylece Manchester City'nin radarına daha güçlü bir şekilde girdi.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

AGÜERO YERİNE HAALAND
İngiliz basını 'nin 'nun boşluğunu Erling ile doldurmak istediğini belirtirken Pep Guardiola'nın da bu transfere oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

RONALDINHO, DECO, ETO'O ÖRNEĞİ
İngiliz gazeteci Chris Sutton, " kararı yüzünden Pep Guardiola'ya kızamazsınız, onun her zaman bir planı vardır. 2008 yılında Barcelona'dayken Ronaldinho, Deco ve Samuel Eto'o planları arasında yoktu. O sezon Barcelona'da 3 kupa birden kazandı ama! Büyük kararlar almaktan çekinmeyen bir adam. Sergio Agüero, son 10 yıldır 'nin starıydı. Şimdi takımın starı ise Erling olabilir. Agüero kararından sonra artık bu bana çok yakın geliyor." sözlerini kullandı.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

180 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ
Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Norveçli golcü için 180 milyon euro bonservis değeri belirlemişti. Real Madrid, Barcelona ve Chelsea'nin de ilgilendiği için 'i bu transferde dev rakipler bekliyor.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

AGÜERO'NUN YENİ DURAĞI BARCELONA
Öte yandan sezon sonu takımdan ayrılacak Sergio 'nun yeni sezonda Barcelona'ya transfer olabileceği iddia ediliyor. Luis Suarez sonrası forvet pozisyonunda aradığını bulamayan Barcelona'nın bu boşluğu Agüero ile kapatmak istediği söyleniyor.

Avrupa'yı sallayacak transferi duyurdu! Aguero yerine Haaland bombası

HEYKELİ DİKİLİYOR!
Ayrıca , Etihad Stadı'nın önüne David Silva, Vincent Kompany ve Sergio 'nun heykelini dikmeyi düşünüyor. İngiliz ekibi, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan bu üç ismi böylece ölümsüzleştirmek istiyor.

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