Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

'dan kararı! Sezon sonu...

devi , ekibi 'de forma giyen milli futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Liverpool Teknik Direktörü kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcu ile ilgili kararını verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 19:29
Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...
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