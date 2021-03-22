Son dakika spor haberleri: Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçiyordu... Cengiz Ünder transfer geleceğini açıkladı!

A Milli Takımımız'ın önemli isimlerinden olan Cengiz Ünder'den önemli açıklamalar geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, 3 haftalık bir sakatlığı olduğunu belirtti ve geleceğine yönelik isteklerinden bahsetti.

"UMARIM UZUN YILLAR PREMIER LİG'DE FORMA GİYERİM"

İngiltere'deki ilk aylarının adaptasyon süreci açısından zorlu geçtiğini belirten Cengiz Ünder, şöyle konuştu: Farklı hava ve farklı bir futbol vardı. İtalya'da fiziğe, İngiltere'de taktiğe dayalı futbol var. Benim için zor 3-5 ay oldu. Soğuk havaya ve futbola alışmam uzun sürdü. Şu an alıştığımı düşünüyorum. Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim. İlk yılım tecrübe yılım oluyor, bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum."Ü

Cengiz, "Futbol dünyasının özel isimlerinden biri olan Vardy ile uyumun nasıl?" sorusunu, "Oraya gitmeden önce de Çağlar'a Vardy'yi soruyordum. Karakterini merak ediyordum. Gittiğim zaman karakterine daha çok şaşırdım, çünkü gerçekten çok iyi biri, çok eğlenceli, çok komik. Sahada onunla oynamak çok iyi. Sürekli top aldığım zaman arkalara kaçıyor, onunla uyumumun gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Birlikte daha fazla oynasaydık, ona çok daha fazla gol attırabilirdim. Buna eminim. Çünkü ilk 5 maç içinde ona 2 gol attırmıştım, daha fazla da attırabilirdim ama olmadı." şeklinde yanıtladı.

"MESSI VE RONALDO DEVRİ BİTMEDİ"

Milli futbolcu, Messi ve Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya, "Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü ikisi de her hafta çıkıyor ve gol atıyor. Messi küçüklüğümden bu yana en büyük idollerimden biri oldu, her zaman onun maçlarını izlerdim. Messi ve Ronaldo ile karşılıklı oynama şansı yakaladım. Artık az dönemleri kaldı. Onları kalan dönemlerinde izleyerek keyiflerini sürmek istiyoruz." yanıtını verdi.



"MBAPPE'Yİ DAHA ÇOK BEĞENİYORUM"

Cengiz Ünder, "Mbappe ve Haaland'dan hangisini daha çok beğeniyorsun? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusu üzerine, "İkisi de özel oyuncular ama ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Zaten büyük bir oyuncu ama ileride Mbappe'nin daha da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Birlikte oynamak istediğim oyuncu sorusuna ise ben Haaland derdim, çünkü ona daha çok gol attırırdım." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'YA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM"

Milli futbolcu, unutamadığı golleriyle ilgili ise "Fransa'ya attığım golü söyleyebilirim. Hayatım boyunca unutamayacağım gollerden biriydi. Çünkü son dünya şampiyonunu Konya'da yenmiştik. Milli maçlarda benim açımdan en değerli karşılaşmalardan biriydi. O golü unutamıyorum. Bir de İtalya'ya gittiğimde ilk Verona'ya attığım gol. Çünkü Avrupa'daki ilk golümdü." şeklinde konuştu.