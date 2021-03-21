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Son dakika spor haberi: 'dan sürprizi!

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , sezon başından bu yana savunmada yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelmişti. İngiliz ekibi, sezon sonu için 9 aydır kulüpsüz olan Arjantinli stoper 'la görüşmelere başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:30
Son dakika spor haberi: Liverpool'dan Ezequiel Garay sürprizi!

ekiplerinden ; sakatlığı bulunan , ve gibi önemli isimlerinin yerine ocak ayı transfer döneminde milli futbolcu ve 'i renklerine bağlamıştı.

İngiliz temsilcisi 'nde yoluna devam etse de savunmadaki alternatifini artırmak istiyor. Takıma takviye kararı alan Kırmızılar, yönünü sürpriz bir isme çevirdi. Express'te yer alan habere göre Liverpool, 'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan 'la görüşüyor. İngiliz devi, Arjantinli stoperle anlaşma sağlarsa transfer bedelsiz gerçekleşecek.

Deneyimli savunma oyuncusu, sezon başında Valencia'dan ayrılmıştı. 34 yaşındaki Garay, kariyerinde , ve gibi önemli takımlarda forma giydi.

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