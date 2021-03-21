Son dakika spor haberi: Liverpool'dan Ezequiel Garay sürprizi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool; sakatlığı bulunan Joel Matip, Joe Gomez ve Virgil van Dijk gibi önemli isimlerinin yerine ocak ayı transfer döneminde milli futbolcu Ozan Kabak ve Ben Davies'i renklerine bağlamıştı.

İngiliz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etse de savunmadaki alternatifini artırmak istiyor. Takıma takviye kararı alan Kırmızılar, yönünü sürpriz bir isme çevirdi. Express'te yer alan habere göre Liverpool, Valencia'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Ezequiel Garay'la görüşüyor. İngiliz devi, Arjantinli stoperle anlaşma sağlarsa transfer bedelsiz gerçekleşecek.

Deneyimli savunma oyuncusu, sezon başında Valencia'dan ayrılmıştı. 34 yaşındaki Garay, kariyerinde Real Madrid, Zenit ve Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.