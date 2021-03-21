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: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere FA Cup Çeyrek Final maçında , King Power Stadı'nda 'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 01:26
Leicester City Manchester United: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere FA Cup Çeyrek Finali'nde ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Manchester United, 24. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Kırmızı Şeytanlar 38. dakikada Greenwood ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

52. dakikada Tielemans, Iheanacho'nun asistinde topu filelere göndererek Leicester City'yi bir kez daha öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma noktayı koyan isim ise 78. dakikada Kelechi Iheanacho oldu! Nijeryalı forvet kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

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