Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'da sakatlıkları bulunan Van Dijk, Gomez ve Matip, Avrupa Şampiyonası'na katılamayabilir

'da sakatlıkları bulunan , ve , 'na katılamayabilir

ekibi 'un teknik direktörü , sakatlıkları süren futbolcular , ve 'in 'nı kaçırabileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 11:54
Liverpool'da sakatlıkları bulunan Van Dijk, Gomez ve Matip, Avrupa Şampiyonası'na katılamayabilir

ekibi 'un teknik direktörü , sakatlıkları süren futbolcular , ve 'in 'nı kaçırabileceğini söyledi.

Ligde oynanacak maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, Liverpool'un hedefinin , ve 'ı gelecek sezon öncesinde antrenmanlara döndürmek olduğunu açıkladı.

Bu futbolcuların Avrupa Şampiyonası'na katılma şanslarının ne olduğu sorusunu yanıtlayan Klopp, "Bu benim kararım değil. Ancak, dürüst olmak gerekirse, şu anda sahip olduğum bilgilere göre olası gözükmüyor." dedi.

Üç futbolcunun da ciddi sakatlıklar yaşadığını belirten Klopp, "Sezon öncesi başlangıcı için bizimle antrenman yapmaya hazır olduklarında çok mutlu olacağız. Avrupa Şampiyonası'ndaki durumları hakkında düşünmedim. Ne zaman tam olarak hazır olacaklarını da bilmiyorum. Şampiyonadan bir hafta önce ya da başladığı gün, bilmiyorum. Onlara ihtiyaç duyulduğunu biliyorum. Ama kararı biz veremiyoruz. Bu tamamen onların hazır olma durumuyla alakalı bir durum." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında dizinden sakatlanan Van Dijk, kasım ayında 'ndayken sakatlanan Gomez ve ocak ayında bileğinden sakatlanan Matip'e tedavileriyle birlikte kulüp tesislerinde özel bir rehabilitasyon programı uygulanıyor.



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