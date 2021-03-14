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2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında sahasında 'ı konuk etti. derbisini 2-1 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri ve Lacazette kaydetti. Tottenham'ın tek golü Lamela'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 21:51
Arsenal Tottenham 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda oynanan - maçının 33. dakikasında , attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin beraberliği sağlarken, 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

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