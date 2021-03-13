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0-3 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa artık gün sayan Manchester City, küme düşme korkusu yaşayan 'a konuk oldu. City karşılaşmadan John Stones, Gabriel Jesus ve 'nun golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 01:10
Fulham 0-3 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Manchester City, deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 47'de John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti.

56. dakikada sahneye Gabriel Jesus çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. City, 60'da Arjantinli yıldızı ile penaltıdan bir gol daha buldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonuçla 'nın ekibi puanını 71'e yükseltirken, küme potasındaki Fulham 26 puanda kaldı

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