Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 2-0 Everton | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

'nin 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. 'de oynanan karşılaşmayı ekibi 2-0'lık skorla kazandı. Bu skorla Chelsea, puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Everton ise 46 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:40
Chelsea 2-0 Everton | MAÇ SONUCU

'de , konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takımdan Chelsea, Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

İlk yarıda rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Chelsea, 31. dakikada 'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Chelsea, 'in Everton'ın kalecisi tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. , penaltıyı 65. dakikada gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.

Bu skorla Chelsea, puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Everton ise 46 puanda kaldı.

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