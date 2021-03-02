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Son dakika spor haberleri | 'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti

'in son şampiyonu 'un efsane futbolcularından St John 82 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool'un resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, efsanesinin ölümü nedeniyle üzüntü duyulduğu ifade edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 15:21
Son dakika spor haberleri | Liverpool'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti

takımlarından 'un efsane futbolcularından 82 yaşında vefat etti.

Liverpool'un resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, efsanesinin ölümü nedeniyle üzüntü duyulduğu ifade edildi.

St John, 1961 yılında memleketi 'nın Motherwell takımından 37 bin 500 sterlinlik kulüp rekoru ücretle transfer edilmiş, 1961-1971 yıllarında 10 yıl boyunca Liverpool formasını giymişti. 425 kez sahaya çıkan futbolcu, 118 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

21 kez 'nın da formasını giyen St John, yaklaşık 8 yıldır kanser tedavisi görmekteydi.

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