Son dakika spor haberleri: Liverpool'da Jürgen Klopp gidiyor Steven Gerrard geliyor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızılarda, teknik direktör Jürgen Klopp ise topun ağzında... İngiliz basını, deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Mirror'da yer alan habere göre ligde istediği sonuçları alamayan Liverpool'da menajer Klopp'un görevinden ayrılarak Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. Öte yandan Klopp'un yerine ise kulübün efsane oyuncularından Steven Gerrard'ın getirileceği ifade edildi.

2006'dan beri Joachim Löw'ün çalıştırdığı Alman Milli Takımı, 2014'te dünya şampiyonu olmasına rağmen son turnuvalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.



