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Son dakika spor haberleri: 'da gidiyor geliyor

Son dakika spor haberleri... Premier Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen 'da teknik direktör 'un görevden ayrılıp Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilirken başarılı menajerin yerine gelecek isim de açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 13:47
Son dakika spor haberleri: Liverpool'da Jürgen Klopp gidiyor Steven Gerrard geliyor

'de , topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızılarda, teknik direktör ise topun ağzında... İngiliz basını, deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılabileceğini yazdı.

'da yer alan habere göre ligde istediği sonuçları alamayan Liverpool'da menajer Klopp'un görevinden ayrılarak Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. Öte yandan Klopp'un yerine ise kulübün efsane oyuncularından 'ın getirileceği ifade edildi.

2006'dan beri Joachim Löw'ün çalıştırdığı Alman Milli Takımı, 2014'te dünya şampiyonu olmasına rağmen son turnuvalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.


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