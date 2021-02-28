Sheffield United - Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Liverpool, 26. haftada konuk olduğu son sıradaki Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.

Kırmızılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 48'de Curtis Jones ve 64'te Kean Bryan'ım (k.k.) golleriyle üç puanın sahibi oldu.

4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Liverpool, puanını 43'e çıkarıp 6. sıradaki yerini korudu. Kümede kalma şansını mucizelere bırakan Sheffield ise 11 puanda kaldı.

Bu arada Liverpool'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika mücadele etti.