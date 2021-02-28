Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United - Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

United - : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle 'ne katılma şansını zora sokan , lig sonuncusu United'ı 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. 'ın 90 dakika forma giydiği maçta Kırmızılar, 48'de ve 64'te 'ın (k.k.) golleriyle zafere uzanıp, ligde 4 maç sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 00:06
Sheffield United - Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluk yarışına havlu atan , 26. haftada konuk olduğu son sıradaki United'ı 2-0 mağlup etti.

Kırmızılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 48'de ve 64'te 'ım (k.k.) golleriyle üç puanın sahibi oldu.

4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Liverpool, puanını 43'e çıkarıp 6. sıradaki yerini korudu. Kümede kalma şansını mucizelere bırakan Sheffield ise 11 puanda kaldı.

Bu arada Liverpool'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz 90 dakika mücadele etti.

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