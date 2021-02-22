Haberler İngiltere Premier Lig Milli stoper İngiliz basınının gündeminde! "Ozan Kabak için iyi haber..."

Milli stoper İngiliz basınının gündeminde! " için iyi haber..."

Son dakika spor haberleri... Ara transferde İngiliz devi 'a transfer olan 'ın yüzü ligde gülemedi. Milli futbolcunun talihsiz başlangıcı 'de de gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:37
Milli stoper İngiliz basınının gündeminde! "Ozan Kabak için iyi haber..."

Premier Lig ekiplerinden 'a ocak ayı transfer döneminde giden , yeni takımıyla çıktığı ilk maçında 'e 3-1 mağlup olurken ardından 'nde 'i 2-0 yenmeyi başarmışlardı. Ancak ligdeki kötü gidişini sürdüren Kırmızılar, son olarak derbisinde 'a 2-0 yenilmişti.

Milli futbolcunun şanssız başlangıcı, İngiliz basınının da dikkatini çekti. 'da imzalı haberde, "Ozan Kabak için iyi haber: Bundan kötüsü olamazdı" başlığını kullanarak, oyuncunun Liverpool'un kötü dönemine denk geldiğine değinildi ve genç yıldızın hata yaptıkça olgunlaşacağına dikkat çekildi.

Öte yandan adlı internet sitesi ise Ozan Kabak'ın Everton derbisindeki performansıyla ilgili, "Ozan Kabak'ın Merseyside derbisinin ilk yarısındaki kabusu" başlığını kullandı.


SON DAKİKA