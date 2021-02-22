Milli stoper İngiliz basınının gündeminde! "Ozan Kabak için iyi haber..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a ocak ayı transfer döneminde giden Ozan Kabak, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında Leicester City'e 3-1 mağlup olurken ardından Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 yenmeyi başarmışlardı. Ancak ligdeki kötü gidişini sürdüren Kırmızılar, son olarak Merseyside derbisinde Everton'a 2-0 yenilmişti.

Milli futbolcunun şanssız başlangıcı, İngiliz basınının da dikkatini çekti. The Guardian'da Jonathan Wilson imzalı haberde, "Ozan Kabak için iyi haber: Bundan kötüsü olamazdı" başlığını kullanarak, oyuncunun Liverpool'un kötü dönemine denk geldiğine değinildi ve genç yıldızın hata yaptıkça olgunlaşacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Give Me Sport adlı internet sitesi ise Ozan Kabak'ın Everton derbisindeki performansıyla ilgili, "Ozan Kabak'ın Merseyside derbisinin ilk yarısındaki kabusu" başlığını kullandı.



