Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Everton 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip, Merseyside derbisinden zaferle ayrıldı. Everton'a galibiyeti getiren golleri Richarlison ve penaltıdan kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:23
Liverpool Everton 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasındaki Merseyside derbisinde evinde ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Everton 2-0 kazandı ve Liverpool'un sorunları daha da derin bir hal aldı.

Everton'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Richarlison ile 83. dakikada penaltıdan ile geldi. 4 maçtır kaybeden Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk kez, 1999'dan sonra ise evinde ilk kez yenildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz ilk 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kalırken, 45. dakikada sarı kart gördü. Öte yandan defanstaki partneri 30. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve oyuna dahil oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Liverpool, böylece 1 maçı eksik olan lider 'nin 16 puan gerisinde, 6. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Everton ise puanını 40 yaparak Liverpool'u yakaladı.

'in 25. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaşacakken, Everton evinde 'ı konuk edecek.

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