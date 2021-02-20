Liverpool Everton 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Everton 2-0 kazandı ve Liverpool'un sorunları daha da derin bir hal aldı.

Everton'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Richarlison ile 83. dakikada penaltıdan Sigurdsson ile geldi. 4 maçtır kaybeden Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk kez, 1999'dan sonra ise evinde ilk kez yenildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kalırken, 45. dakikada sarı kart gördü. Öte yandan defanstaki partneri Henderson 30. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve Phillips oyuna dahil oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Liverpool, böylece 1 maçı eksik olan lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde, 6. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Everton ise puanını 40 yaparak Liverpool'u yakaladı.

Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Everton evinde Southampton'ı konuk edecek.