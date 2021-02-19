Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'ın Harry Kane için istediği rakam belli oldu!

'ın için istediği rakam belli oldu!

'in güçlü ekiplerinden , İngiliz forveti için astronomik bir transfer ücreti istiyor. Pandemi döneminde zor günler geçiren dünya futbolunda en büyük gelir kaynağı olarak futbolcu satışları görülürken, Harry Kane için 150 milyon sterlin (yaklaşık 173 milyon euro) fiyat belirledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 07:36 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 07:36
Tottenham'ın Harry Kane için istediği rakam belli oldu!

'ın İngiliz yıldızı 'in transfer bedeli belli oldu. Yıldız ismi almak isteyen kulüpler, kesenin ağzını açmak zorunda. 'ı 100 milyon euro'ya 'e sattıktan sonra yapılanma yapan ve baştan aşağı kadro yenileyen Tottenham, Harry Kane'den çok daha iyi bir transfer bedeli bekliyor. Tottenham, 173 milyon euro elde etmeyi planlıyor. Harry Kane şu ana kadar 21 gole imza attı.

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