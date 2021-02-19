Tottenham'ın Harry Kane için istediği rakam belli oldu!

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane'in transfer bedeli belli oldu. Yıldız ismi almak isteyen kulüpler, kesenin ağzını açmak zorunda. Gareth Bale'ı 100 milyon euro'ya Real Madrid'e sattıktan sonra yapılanma yapan ve baştan aşağı kadro yenileyen Tottenham, Harry Kane'den çok daha iyi bir transfer bedeli bekliyor. Tottenham, 173 milyon euro elde etmeyi planlıyor. Harry Kane şu ana kadar 21 gole imza attı.