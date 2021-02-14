Manchester United'tan Mbaye Diagne isyanı! "Attığı golde..."

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakem hatalarına tepki gösterdi.

62. dakikada Harry Maguire'ın yerde kalmasının ardından önce penaltı verilip, ardından ofsayt verilmesine tepki gösteren Norveçli, "Hepimiz fair-play konusunda bir istikrar bekliyoruz. Bu oyunda insan hatası diye bir şey var. Penaltı pozisyonuna bakarsak, bir faul var, defans oyuncusunun Maguire'a hamlesi penaltı. Ancak ben de Maguire'ın ofsaytta olduğunu gördüm. Herhalde VAR odasında birileri uyuyakaldı. Keşke birileri onlara kahve yapsaydı. Bunların hepsi, 'Ofsaytmış, görmemişiz' deseler sorun olmaktan çıkardı." dedi.



Diagne'nin attığı golde Lindelöf'e faul yaptığını da söyleyen Solskjaer, "Diagne'nin attığı golde yaptığı hareket fauldü. Burnley maçında Harry benzer bir hareket yaptığında faul verilmişti, burada verilmedi. İhtiyacımız olan, standart." ifadelerini kullandı.

Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Manchester United, 1 maç fazlasıyla lider Manchester City'nin 6 puan gerisinde 2. sırada kaldı.