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'dan isyanı! "Attığı golde..."

Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi 'e kiralanan , karşılaşmasında attığı golle takımına önemli bir puan kazandırdı. 1-1 biten mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "'nin attığı golde yaptığı hareket fauldü" ifadelerini kullanarak maçın hakemine tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:52
Manchester United'dan Mbaye Diagne isyanı! "Attığı golde..."

Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakem hatalarına tepki gösterdi.

62. dakikada 'ın yerde kalmasının ardından önce penaltı verilip, ardından ofsayt verilmesine tepki gösteren Norveçli, "Hepimiz fair-play konusunda bir istikrar bekliyoruz. Bu oyunda insan hatası diye bir şey var. Penaltı pozisyonuna bakarsak, bir faul var, defans oyuncusunun Maguire'a hamlesi penaltı. Ancak ben de Maguire'ın ofsaytta olduğunu gördüm. Herhalde VAR odasında birileri uyuyakaldı. Keşke birileri onlara kahve yapsaydı. Bunların hepsi, 'Ofsaytmış, görmemişiz' deseler sorun olmaktan çıkardı." dedi.

'nin attığı golde 'e faul yaptığını da söyleyen Solskjaer, "Diagne'nin attığı golde yaptığı hareket fauldü. maçında Harry benzer bir hareket yaptığında faul verilmişti, burada verilmedi. İhtiyacımız olan, standart." ifadelerini kullandı.

Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Manchester United, 1 maç fazlasıyla lider 'nin 6 puan gerisinde 2. sırada kaldı.

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