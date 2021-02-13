Manchester City Tottenham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Rodri ile 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 13. galibiyetini alırken puanını 53 yaptı ve Leicester City ile puan farkını 7'ye yükseltti. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Tottenham ise 36 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise deplasmanda West Ham'a konuk olacak.