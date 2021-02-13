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3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri penaltıdan ve (2) kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:47
Manchester City Tottenham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 24. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan ile 50 ve 66. dakikalarda kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 13. galibiyetini alırken puanını 53 yaptı ve ile puan farkını 7'ye yükseltti. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Tottenham ise 36 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City deplasmanda ile karşılaşacak. Tottenham ise deplasmanda 'a konuk olacak.

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