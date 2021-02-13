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Diagne ve Okay İngiltere'de soru işareti yarattı: Nasıl verim alacağımızı bilmiyoruz

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Diagne ile Celta Vigo'an kiralanan hakkında 'ın teknik direktörü Sam Allardyce, açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:50
Diagne ve Okay İngiltere'de soru işareti yarattı: Nasıl verim alacağımızı bilmiyoruz

İngiltere Premier Lig ekibi 'ın teknik direktörü Sam Allardyce, yeni transferler ve için açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların adaptasyon sürecinden geçeceğine değinen Allardyce, "Diagne ve Okay Yokuşlu, Avrupa'dan gelen transferler ve nasıl geri dönüş alacağımızı henüz bilmiyoruz. CV'leri iyi oyuncular olduklarını söylüyor ancak Ocak ayında yapılan transferler hiçbir zaman kolay olmaz, Premier Lig'e ara transferde gelmek de daha zorlu bir iştir. Umarız ikisi de iyi katkı verecektir. Okay yeni yeni alışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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