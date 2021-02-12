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İngiltere 'de ayın futbolcusu

İngiltere 'de forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , gösterdiği etkili performans ise ayın futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 15:09
İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan

İngiltere 'de forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu , ocak ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan , takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

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