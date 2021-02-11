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Liverpool davayı kaybetti! ...

İngiltere devi Liverpool'a davasında kötü haber geldi. Dev kulüp 2019 yazında 'dan kadrosuna kattığı Elliott için Fulham ile davalık olurken, verilen karar neticesinde siyah-beyazlı kulübe tazminat olarak 1.2 milyon Sterlin ödemesine hükmedildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:44
Liverpool davayı kaybetti! Harvey Elliott...

ekiplerinden Liverpool, 2019 yazında 'dan 2003 doğumlu 'ı kadrosuna katmıştı.

Ancak Fulham cephesi, henüz 16 yaşında oyuncuyu renklerine bağlayan Liverpool'a dava açmıştı. Siyah-beyazlı kulüp davanın kazanıldığını duyururken rekor ödeme alınacağını belirtti ancak miktar söylenmedi.

İngiliz basınındaki haberlere göre Liverpool, Fulham'a tazminat olarak 1.2 milyon sterlin ödeyecek. Ancak bu ücret bazı şartlara göre 4 milyon sterlin'e kadar çıkabilecek. Fulham oyuncunun bir sonraki satışından da %20 pay alacak. Bu ücret, 16 yaşındaki bir oyuncuya ödenen en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

17 yaşındaki Harvey Elliott bu sezon kiralık olarak ekibi 'ta forma giyiyor. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Elliott şu ana kadar 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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