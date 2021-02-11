Liverpool davayı kaybetti! Harvey Elliott...

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2019 yazında Fulham'dan 2003 doğumlu Harvey Elliott'ı kadrosuna katmıştı.

Ancak Fulham cephesi, henüz 16 yaşında oyuncuyu renklerine bağlayan Liverpool'a dava açmıştı. Siyah-beyazlı kulüp davanın kazanıldığını duyururken rekor ödeme alınacağını belirtti ancak miktar söylenmedi.

İngiliz basınındaki haberlere göre Liverpool, Fulham'a tazminat olarak 1.2 milyon sterlin ödeyecek. Ancak bu ücret bazı şartlara göre 4 milyon sterlin'e kadar çıkabilecek. Fulham oyuncunun bir sonraki satışından da %20 pay alacak. Bu ücret, 16 yaşındaki bir oyuncuya ödenen en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

17 yaşındaki Harvey Elliott bu sezon kiralık olarak Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyiyor. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Elliott şu ana kadar 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.