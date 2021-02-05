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Jurgen Kloop'tan Kabak açıklaması! " maçında..."

Teknik Direktörü takımının ile oynayacağı dev mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, milli yıldız Kabak'ın Manchester City maçında oynayabileceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 16:19
Jurgen Kloop'tan Ozan Kabak açıklaması! "Manchester City maçında..."

, yeni transfer Kabak'ın bu maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya ", karşısında forma giyebilir. Dün Ozan ile bir analiz toplantısı yaptık." açıklamasında bulundu.

hükümetinin 16 Şubat'taki - maçını mutasyonlu corona virüsü sebebiyle 'da oynatmama kararı almasıyla ilgili Klopp, "Bu benim işim değil. Yöneticilerimiz ve tarafıyla görüşmeleri sürdürüyor. Maçı nerede oynayacağımızı yakında öğreneceğiz" dedi.

Jürgen Klopp, Manchester City forması giyen ile ilgili ise "Çalıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Performansı beni şaşırtmıyor" ifadelerini kullandı.

İstikrarsız bir grafik çizen son şampiyon Liverpool ile lider Manchester City'i karşı karşıya getirecek mücadele, 7 Şubat Pazar günü oynanacak.

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