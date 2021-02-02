Sheffield United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Sheffield United ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SHEFFIELD UNITED - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sheffield United - West Bromwich maçı 2 Şubat Salı günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MBAYE DIAGNE VE OKAY YOKUŞLU KADRODA OLACAK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne ile milli yıldızımız Okay Yokuşlu bu akşam Sheffield United karşısında forma bekleyecek.