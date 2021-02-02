Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'da Matip sezonu kapattı!

'da Matip sezonu kapattı!

ekiplerinden 'da, sakatlığından dolayı sezonu kapattı. Kırmızılılar, Matip yerinde 'den 'ı kadrosuna katmıştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 12:26
Liverpool'da Matip sezonu kapattı!

ekiplerinden 'un savunma oyuncusu , ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Liverpool Teknik Direktörü , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

ve 'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde ve 'ı kadrosuna kattı.

SON DAKİKA