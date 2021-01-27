Haberler İngiltere Premier Lig Everton - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren ile 'nin buluşmasında kazanan çıkmadı. Zorlu mücadele ve 'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:42
Everton - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren iki ekibin karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Everton 30'da 'in golüyle öne geçerkeni, Leicester City'ye puanı getiren gol 67'de 'tan geldi.

Everton bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, ise 39 puana yükseldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ İKİNCİ YARIDA GİRDİ
Leicester City'de maça kulübede başlayan Türk yıldızlar ve , karşılaşmaya ikinici yarıda dahil oldu. 77'de 'ın yerine girerken, ise 68'de 'ın yerine sahaya sürüldü.

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