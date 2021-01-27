Everton - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren iki ekibin karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Everton 30'da James Rodriguez'in golüyle öne geçerkeni, Leicester City'ye puanı getiren gol 67'de Youri Tielemans'tan geldi.

Everton bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Tilkiler ise 39 puana yükseldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Leicester City'de maça kulübede başlayan Türk yıldızlar Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya ikinici yarıda dahil oldu. Çağlar 77'de Jonny Evans'ın yerine girerken, Cengiz ise 68'de Marc Albrighton'ın yerine sahaya sürüldü.