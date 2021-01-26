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Mourinho'dan yorumu! "Bu modern futbolun gaddarlığıdır"

ekibi 'ın teknik direktörü , 'nin Frank 'ın görevine son vermesi hakkında "modern futbolun gaddarlığı" yorumunu yaptı. Chelsea, geçen sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Lampard ile kulübün beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle yollarını ayırmıştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 14:49
Mourinho'dan Lampard yorumu! "Bu modern futbolun gaddarlığıdır"

'nda () 4-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Bir meslektaşım işini kaybettiği zaman hep üzülürüm. Frank sadece bir meslektaş değil, kariyerimde de önemli bir kişi. Bu yüzden oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

'ın şu anda ailesi ve yakın arkadaşları dışında kimseyle konuşmak istemeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Bu, futbolun, özellikle de modern futbolun gaddarlığıdır. Teknik direktör olduğunuzda er ya da geç bunun (görevden alınma) sizin de başınıza geleceğini bilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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