Haberler İngiltere Premier Lig Darren Fletcher yeniden Manchester United'da!

yeniden 'da!

Son dakika haberleri | ekiplerinden , özüne dönüyor! , efsane kadrolarında yer alan 'ı antrenörlük görevine getirdi. Fletcher, Manchester United teknik direktörü ile takım arkadaşıydı...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:42
Darren Fletcher yeniden Manchester United'da!

ekiplerinden , eski oyuncusu 'ı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eski İskoç oyuncunun, teknik direktör 'in teknik ekibinde antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, 'da 342 karşılaşmada forma giydi.

Futbol kariyerinin son yıllarını ve 'de geçiren Fletcher, Manchester United formasıyla 5 lig, birer , ve şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Darren Fletcher, 'nda da 80 maçta görev aldı.

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