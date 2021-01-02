Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham Leeds United: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 'nun ekibi bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:54
Tottenham Leeds United: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında , konuk ettiği 'ı 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında sadece 2 puan elde ederek zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, orta sıralarda yer alan Leeds United'ı 'nda ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltıdan , 43. dakikada , 50. dakikada 'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tottenham'da , 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Tottenham, ligde lider 'un 4 puan gerisinde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Leeds United ise 23 puanda kaldı.

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