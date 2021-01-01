Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Aston Villa: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 17. haftasında , evinde 'yı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, Martial ve Fernandes'in golleriyel mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 01:42 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 01:56
Manchester United - Aston Villa: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

17. hafta karşılaşmasında , 'yı 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1

Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.

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