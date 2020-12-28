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-Everton maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi !

'in 16. haftasında oynanaması planlanan Everton- mücadelesi, konuk ekip City'de birçok oyuncunun corona virüsüne yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:07 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:08
Manchester City-Everton maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi !

'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşılaşacak Everton- maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde konuk ekip City'de birçok ismin sonucunun pozitif çıkması sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Mirror'un son dakika olarak geçtiği haberde Manchester City'nin Newcastle'a karşı oynadığı mücadele öncesi Kyle Walker ve Gabriel Jesus'un test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bu karşılaşma öncesinde de birçok oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu bilgisini paylaşarak karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

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