Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 16. haftasında sahasında ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği 'i konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:08 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:19
Crystal Palace-Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de , deplasmanda ile berabere kaldı. Premier Lig'in 16. hafta açılış maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti. Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

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