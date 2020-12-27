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Wolverhampton-Tottenham: (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 15. haftasında Wolverhampton sahasında Tottenham'ı konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan birer golle eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:32
Wolverhampton-Tottenham: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 15. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından sona erdi.

Totttenham, 1. dakikada Ndombele'nin attığı golle öne geçerken, Wolverhampton'ın beraberlik sayısını kullanılan korner sonrasında 86. dakikada Saiss kaydetti. Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 4 yıl sonra kazanamadı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham, 26 puanla, lider 'un 6 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton ise 21 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham evinde Fulham ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise deplasmanına konuk olacak.

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