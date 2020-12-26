Takımdan ayrılıyor mu? Jurgen Klopp'tan Salah açıklaması!

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, takımdan ayrılması gündemde olan isimler üzerine açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam; PSG, Barcelona ve Real Madrid'le anılan Muhammed Salah için de açıklamalarda bulundu.

"TEK AYRILIK NEDENİ HAVA DURUMU OLUR"

Klopp konuyla ilgili; "İstesek hepimiz bir arayışa girebiliriz ama bana göre şu anda Liverpool'dan ayrılmak istemenin tek nedeni kötü hava durumu olabilir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden birisidir. Harika bir stadyum, dünyanın her yerinden taraftarlarımız var. Devlerin çoğu gibi olmasa da burada oyunculara iyi paralar ödenir. Kim neden ayrılmak ister, anlamıyorum." sözlerini sarf etti.

Deneyimli teknik adam, kimseyi kalmaya zorlamayacaklarını ve daha önce de böyle bir şey yapmadıklarını da sözlerine ekledi.