Haberler İngiltere Premier Lig Takımdan ayrılıyor mu? Jurgen Klopp'tan Salah açıklaması!

Takımdan ayrılıyor mu? Jurgen Klopp'tan Salah açıklaması!

ekiplerinden Teknik Direktörü Jurgen Klopp'tan transfer açıklaması geldi. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan konusuna değinen deneyimli çalıştırıcı, kimseyi kalmaya zorlamayacaklarını ifade etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:39
Takımdan ayrılıyor mu? Jurgen Klopp'tan Salah açıklaması!

'da teknik direktör , takımdan ayrılması gündemde olan isimler üzerine açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam; , ve 'le anılan için de açıklamalarda bulundu.

"TEK AYRILIK NEDENİ HAVA DURUMU OLUR"
Klopp konuyla ilgili; "İstesek hepimiz bir arayışa girebiliriz ama bana göre şu anda Liverpool'dan ayrılmak istemenin tek nedeni kötü olabilir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden birisidir. Harika bir stadyum, dünyanın her yerinden taraftarlarımız var. Devlerin çoğu gibi olmasa da burada oyunculara iyi paralar ödenir. Kim neden ayrılmak ister, anlamıyorum." sözlerini sarf etti.

Deneyimli teknik adam, kimseyi kalmaya zorlamayacaklarını ve daha önce de böyle bir şey yapmadıklarını da sözlerine ekledi.

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