Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

İngiliz ekibi Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve EURO 2020'de boy göstermek adına ocak ayında başka bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun'un geleceği belirsizliğini koruyor.

İsmi son dönemde Beşiktaş'la sıkça anılan milli futbolcuya son olarak Hollanda ekibi Feyenoord'un da talip olduğu iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrası ilk açıklama Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'tan geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı hoca, takım olarak bir forvete ihtiyaçları olduğunu doğrularken, Cenk Tosun ihtimalinin ise çok zayıf olduğunu belirtti.

"MALİYETİ BİZE UYGUN DEĞİL" Cenk Tosun transferinin kendileri için oldukça yüksek maliyetli olacağını vurgulayan Advocaat "Cenk Tosun mükemmel bir isim ancak Feyenoord için uygun değil. Bu maliyetleri karşılayabilmemiz mümkün değil. Toplamda brüt 7-8-9 milyon euro maliyetli oyuncuları düşünemeyiz." dedi.

Takım olarak hücum güçleri olduğunu ancak bitiricilik noktasında oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yeni isim için çalışıyoruz. Şut sayımızı artıracak bir forvet almamız gerekiyor." diye konuştu.