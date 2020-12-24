Haberler İngiltere Premier Lig Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Advocaat'tan açıklaması! ...

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan ve bu nedenle ara döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu 'la 'ın ardından Feyenoord'un da ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili ekibinin 'tan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:28
Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

İngiliz ekibi Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve EURO 2020'de boy göstermek adına ocak ayında başka bir takıma gitmek isteyen 'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

İsmi son dönemde 'la sıkça anılan milli futbolcuya son olarak ekibi Feyenoord'un da talip olduğu iddia edilmişti.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Bu iddialar sonrası ilk açıklama Feyenoord 'tan geldi.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Bir dönem 'yi de çalıştıran Hollandalı hoca, takım olarak bir forvete ihtiyaçları olduğunu doğrularken, ihtimalinin ise çok zayıf olduğunu belirtti.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

"MALİYETİ BİZE UYGUN DEĞİL"

transferinin kendileri için oldukça yüksek maliyetli olacağını vurgulayan Advocaat "Cenk Tosun mükemmel bir isim ancak Feyenoord için uygun değil. Bu maliyetleri karşılayabilmemiz mümkün değil. Toplamda brüt 7-8-9 milyon euro maliyetli oyuncuları düşünemeyiz." dedi.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Takım olarak hücum güçleri olduğunu ancak bitiricilik noktasında oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yeni isim için çalışıyoruz. Şut sayımızı artıracak bir forvet almamız gerekiyor." diye konuştu.

Advocaat'tan Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Uzun süren sakatlığını atlatan , bu sezon 4 maçta 32 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı.

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