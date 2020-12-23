Haberler İngiltere Premier Lig Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius dönüyor! Yeni adresi...

'ın eski kalecisi dönüyor! Yeni adresi...

Bir dönem 'ta da forma giyen Alman kaleci , siyah - beyazlı forma çatısı altında gösterdiği performansla beğenilmemiş ve Liverpool'a geri gönderilmişti. İngiliz kulübünden 'e kiralanan Alman kaleci, burada da istediğini bulamadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:08
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius dönüyor! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonlarda forması giyen , Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius, Ocak ayında Liverpool'a geri dönecek.

2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.

LIVERPOOL'A GERİ DÖNÜŞ

Liverpool'dan kiralanan Karius, sezon sonuna kalmadan Ocak ayında İngiltere'ye geri gönderilecek.

formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etti. Alman kalecinin takımı 3-2'lik sonuçla kupadan elendi.

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