Brighton & Hove Albion Sheffield United maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton & Hove Albion sahasında Sheffield United'ı konuk edecek.
The American Express'te oynanacak karşılaşmayı hakem Peter Bakers yönetecek.
Ev sahibi Brighton & Hove Albion ligin son sırasında yer alan Sheffield United'ı yenip üst sıradaki takımlarla puan farkını azaltmak istiyor.
Sheffield United ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
BRİGHTON & HOVE ALBION SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Brighton & Hove Albion Sheffield United arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.a