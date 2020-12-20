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Brighton & maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında Brighton & sahasında 'ı konuk edecek. 'te oynanacak karşılaşmanın hangi saatte oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:04
Brighton & Hove Albion Sheffield United maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında Brighton & sahasında 'ı konuk edecek.

'te oynanacak karşılaşmayı hakem Peter Bakers yönetecek.

Ev sahibi Brighton & Hove Albion ligin son sırasında yer alan Sheffield United'ı yenip üst sıradaki takımlarla puan farkını azaltmak istiyor.

Sheffield United ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

BRİGHTON & HOVE ALBION SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Brighton & Hove Albion Sheffield United arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.a

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