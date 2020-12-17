Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den anlamlı organizasyon! 50 bin kişiye yemek dağıtacak

'den anlamlı organizasyon! 50 bin kişiye yemek dağıtacak

takımlarından 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , sosyal sorumluluk kampanyalarıyla anlamlı organizasyonlara imza atıyor. Başarılı oyuncu, başta olmak üzere İngiltere genelinde 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek dağıtacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:11
Mesut Özil'den anlamlı organizasyon! 50 bin kişiye yemek dağıtacak

'de forması giyen , başta olmak üzere İngiltere'de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunacak.

21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10'ar bin, toplamda ise 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı Stefan Pappert'ın hazırlayacağı bildirildi.

Özellikle sağlıklı gıda adı altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Özil, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 'nda da birçok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.

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