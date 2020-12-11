Klopp: VAR'dan şüphem var

Jürgen Klopp, Midtjylland - Liverpool maçının ardından, VAR uygulaması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, başlangıçta destek verdiği uygulamaya artık şüpheyle yaklaştığını söyledi. Klopp, "Önceleri VAR'ın iyi bir fikir olduğunu ve futbola katkısı olacağını düşünüyordum ancak şimdi bu düşüncelerim konusunda emin değilim. VAR futbolda kullanılıyor ve biz de bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız" şeklinde konuştu. Maçta Midtjylland'ın öne geçmesi sonrası pozisyon VAR'da birkaç dakika boyunca incelendi ve maçta uzun bir gecikme yaşandı. VAR'dan ofsayt kararı çıkmasının ardından gol iptal edildi.