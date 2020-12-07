Haberler İngiltere Premier Lig Paul Pogba corona virüsü tedavisi sürecini böyle anlattı! "Nefesim kesildi"

corona virüsü tedavisi sürecini böyle anlattı! "Nefesim kesildi"

Corona virüsüne yakalanan futbolculardan olan 'ın Fransız yıldızı , yaşadıklarını kulübün resmi internet sitesine anlattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:48
Paul Pogba corona virüsü tedavisi sürecini böyle anlattı! "Nefesim kesildi"

ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu , corona virüsüne yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Bu sezonki ilk golünü West Ham ağlarına gönderen başarılı futbolcu, Covid-19 tedavisi sürecinde yaşadıklarını kulübün resmi internet sitesine açıkladı. 27 yaşındaki orta saha, fiziksel gücünü yeniden bulabilmek için çok zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve şunları anlattı:

Antrenmanda kendimi tuhaf hissediyordum. Çok çabuk nefesim kesiliyordu. 19 Eylül'deki maçında koşamadım. Nefesim kesildi. Denedim ama olmadı. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum.

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