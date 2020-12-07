Paul Pogba corona virüsü tedavisi sürecini böyle anlattı! "Nefesim kesildi"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, corona virüsüne yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Bu sezonki ilk golünü West Ham ağlarına gönderen başarılı futbolcu, Covid-19 tedavisi sürecinde yaşadıklarını kulübün resmi internet sitesine açıkladı. 27 yaşındaki orta saha, fiziksel gücünü yeniden bulabilmek için çok zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve şunları anlattı:

Antrenmanda kendimi tuhaf hissediyordum. Çok çabuk nefesim kesiliyordu. 19 Eylül'deki Crystal Palace maçında koşamadım. Nefesim kesildi. Denedim ama olmadı. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum.