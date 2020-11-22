Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Wes Ham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - West Ham United maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.