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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere

İngiltere 'in 9. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Premier Lig izle...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 11:28 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 11:46
Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde ile Wes Ham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sheffield United - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - West Ham United maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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